Создатели Fortnite обвинили Google в попытках запретить лицензионные Android-игры в обход магазина Google Play

Наука и технологии
Сегодня в 09:35
Создатели Fortnite обвинили Google в попытках запретить лицензионные Android-игры в обход магазина Google PlayИзвестно даже о варианте ненавязчивого усложнении этого процесса в обход полного запрета
На фоне громкой судебной тяжбы Epic Games с Apple, многие как будто стали забывать, что игровой разработчик также подал иск и против Google. Тем временем компания поделилась интересной информацией о манипуляциях поискового гиганта с Android и Google Play.
Так, Google пыталась запретить лицензионные игры на Android, скачиваемые за пределами магазина приложений Google Play, пишет SlashGear. В качестве первого шага в этом направлении IT-корпорация рассматривала возможность частичного или даже полного выкупа компании Epic Games.
Ещё одной манипуляцией, «убивающей» стороннюю загрузку софта могло стать усложнение этого процесса. В Google на полном серьёзе рассматривали вариант, при котором пользователям пришлось бы совершать более 15 шагов для установки приложений в обход Google Play.