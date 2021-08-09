Создатели Fortnite обвинили Google в попытках запретить лицензионные Android-игры в обход магазина Google Play

Так, Google пыталась запретить лицензионные игры на Android, скачиваемые за пределами магазина приложений Google Play, пишет SlashGear. В качестве первого шага в этом направлении IT-корпорация рассматривала возможность частичного или даже полного выкупа компании Epic Games.

Ещё одной манипуляцией, «убивающей» стороннюю загрузку софта могло стать усложнение этого процесса. В Google на полном серьёзе рассматривали вариант, при котором пользователям пришлось бы совершать более 15 шагов для установки приложений в обход Google Play.