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Наука и технологии
Сегодня в 16:55

Создатели игры Fortnite будут судиться с Apple в Европе

И там у неё заметно больше шансов на победу, чем в США
В сети появилась свежая информация о судебных тяжбах Apple и Epic Games. Как стало известно, теперь обе компании будут судиться также и в Европе.

Причём, по мнению специалистов, на данной территории у компании Тима Суини больше шансов на победу. Как пишет Axios, всё дело в том, что европейские законы в целом больше настроены на наказание монополистов, к коим Apple относят многие «соседи по рынку».

Поведение Apple невыгодно для потребителей, которые платят завышенные цены из-за полного отсутствия конкуренции среди магазинов и обработки платежей в приложениях. И это невыгодно для разработчиков, чьи средства к существованию часто зависят от политики Apple, которая определяет, кого допускать на iOS и на каких условиях.

Тим Суини
Глава Epic Games

Отметим, что тяжбы в Европе лишь дополняют таковые в США и Австралии. А начался конфликт ещё в августе 2020 года. Тогда Epic Games добавила в игру Fortnite прямые покупки в обход механизмов App Store и Google Play. Таким образом игровой разработчик выразил протест против правил магазинов и их комиссий в 30%. В итоге и Apple, и Google удалили игру со своих площадок, а Epic Games подала в суд на ИТ-гигантов.