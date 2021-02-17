Создатели игры Fortnite будут судиться с Apple в Европе

Отметим, что тяжбы в Европе лишь дополняют таковые в США и Австралии. А начался конфликт ещё в августе 2020 года. Тогда Epic Games добавила в игру Fortnite прямые покупки в обход механизмов App Store и Google Play. Таким образом игровой разработчик выразил протест против правил магазинов и их комиссий в 30%. В итоге и Apple, и Google удалили игру со своих площадок, а Epic Games подала в суд на ИТ-гигантов.