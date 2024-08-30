Создатели ИИ-генератора картинок Midjourney объявили о создании собственного «железа» для нейросетей

На своей странице в социальной сети X разработчики пригласили всех желающих присоединиться к их новой аппаратной команде, что вызвало большой интерес и массу вопросов среди пользователей.

В ответ на комментарии компания с юмором отметила, что пока не будет раскрывать подробностей, но несколько проектов уже находятся на стадии разработки.

Данный шаг может означать, что Midjourney стремится укрепить свои позиции на рынке, предложив собственное «железо», которое оптимизирует работу их нейросетей.

Напомним, что на прошлой неделе Midjourney также запустила веб-приложение для генерации и редактирования изображений, что сделало процесс использования сервиса более удобным.