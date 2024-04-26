Создатели ИИ-переводчика DeepL представили интеллектуального помощника для написания писем

В отличие от традиционных генеративных ИИ-инструментов и грамматических корректоров, DeepL Write Pro помогает в процессе написания, предлагая в режиме реального времени варианты слов, формулировок, стиля и тона для улучшения качества текста.

Помощник позволяет выбрать стиль письма (деловой, академический, лаконичный, неформальный) и тон (дружелюбный, дипломатичный, уверенный, энтузиастичный).

DeepL утверждает, что инструмент подбирает правильные слова, независимо от уровня владения пользователем языка. Новинка также подходит для бизнеса, предлагая корпоративным пользователям функции безопасности данных, такие как TLS-шифрование и удаление текста.

Сервис доступен на английском и немецком языках, в будущем будут добавлены другие. Стоимость подписки составляет €10/месяц.