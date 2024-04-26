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Наука и технологии
Опубликовано 26 апреля 2024, 09:13
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Создатели ИИ-переводчика DeepL представили интеллектуального помощника для написания писем

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Компания DeepL, известная своим переводчиком, анонсировала ИИ-помощника для написания писем DeepL Write Pro. Это первый сервис на основе собственной большой языковой модели DeepL.
Создатели ИИ-переводчика DeepL представили интеллектуального помощника для написания писем
© ITHome

В отличие от традиционных генеративных ИИ-инструментов и грамматических корректоров, DeepL Write Pro помогает в процессе написания, предлагая в режиме реального времени варианты слов, формулировок, стиля и тона для улучшения качества текста.

Помощник позволяет выбрать стиль письма (деловой, академический, лаконичный, неформальный) и тон (дружелюбный, дипломатичный, уверенный, энтузиастичный).

DeepL утверждает, что инструмент подбирает правильные слова, независимо от уровня владения пользователем языка. Новинка также подходит для бизнеса, предлагая корпоративным пользователям функции безопасности данных, такие как TLS-шифрование и удаление текста.

Сервис доступен на английском и немецком языках, в будущем будут добавлены другие. Стоимость подписки составляет €10/месяц.

Источник:ITHome
Автор:Булат Кармак
Теги:
#переводчик
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#Искусственный интеллект