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Наука и технологии
Опубликовано 10 апреля 2024, 07:37
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Создатели легкоразбираемого смартфона Fairphone представили наушники Fairbuds со сменной батареей

С активным шумоподавлением и приятной ценой
Компания Fairphone, известная своей приверженностью к созданию экологичных и легко ремонтируемых гаджетов, расширила продуктовую линейку, представив полностью беспроводные наушники Fairbuds.
Создатели легкоразбираемого смартфона Fairphone представили наушники Fairbuds со сменной батареей
© NotebookCheck.net

Главная особенность модели – возможность замены батареи буквально за несколько секунд, что существенно продлевает срок эксплуатации наушников.

Fairbuds обладают защитой от пота и дождя по стандарту IP54 и изготовлены частично из переработанных материалов.

Производитель делает акцент на «нейтральности» к электронным отходам – каждый проданный комплект Fairbuds компенсируется переработкой аналогичного объема электроники.

Создатели легкоразбираемого смартфона Fairphone представили наушники Fairbuds со сменной батареей
© NotebookCheck.net

Наушники оснащены функциями активного шумоподавления (ANC), прозрачным режимом для восприятия окружающих звуков, возможностью подключения сразу к двум устройствам по Bluetooth.

Fairbuds используют 11-мм динамики и позволяют настраивать звук через эквалайзер в мобильном приложении. Заявленное время работы – 5 часов с ANC от одной зарядки и дополнительно три полные зарядки от кейса. Зарядка осуществляется через порт USB-C.

Fairbuds уже доступны в официальном онлайн-магазине Fairphone в черном и белом цветовых вариантах по цене €149. Производитель предоставляет трехлетнюю гарантию.

Источник:NotebookCheck.net
Автор:Булат Кармак
Теги:
#наушники
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#Fairphone