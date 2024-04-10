Создатели легкоразбираемого смартфона Fairphone представили наушники Fairbuds со сменной батареей

Создатели легкоразбираемого смартфона Fairphone представили наушники Fairbuds со сменной батареейС активным шумоподавлением и приятной ценой
Главная особенность модели – возможность замены батареи буквально за несколько секунд, что существенно продлевает срок эксплуатации наушников.
Fairbuds обладают защитой от пота и дождя по стандарту IP54 и изготовлены частично из переработанных материалов.
Производитель делает акцент на «нейтральности» к электронным отходам – каждый проданный комплект Fairbuds компенсируется переработкой аналогичного объема электроники.
Наушники оснащены функциями активного шумоподавления (ANC), прозрачным режимом для восприятия окружающих звуков, возможностью подключения сразу к двум устройствам по Bluetooth.
Fairbuds используют 11-мм динамики и позволяют настраивать звук через эквалайзер в мобильном приложении. Заявленное время работы – 5 часов с ANC от одной зарядки и дополнительно три полные зарядки от кейса. Зарядка осуществляется через порт USB-C.
Fairbuds уже доступны в официальном онлайн-магазине Fairphone в черном и белом цветовых вариантах по цене €149. Производитель предоставляет трехлетнюю гарантию.