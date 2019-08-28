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Создатели лучшей программы для выпуска поддельных новостей не осмелились применить ее по назначению

Говорят, искусственный интеллект пишет текста не хуже опытного автора
Исследовательская фирма OpenAI разработала систему искусственного интеллекта, способную генерировать истории абсолютно так же хорошо, как и настоящие авторы. Компания создала настолько хорошо работающий продукт, что в итоге отказалась от публикации своей разработки в свободный доступ, посчитав ее “слишком опасной” из-за потенциальных злоупотреблений.

”Из-за нашей обеспокоенности по поводу вредоносных последствий этой технологии, мы не опубликуем обученную модель. В качестве эксперимента по ответственному раскрытию информации мы вместо этого выпускаем модель, чьи возможности ограничены” — заявили в OpenAI.

Выпущенная ранее версия этой же программы имела гораздо меньше параметров. Из-за этого ее сложно было назвать полноценной, особенно на фоне того, что компания создала в итоге. Популярное издание The Next Web рассказало, что даже демонстрационная версия программы справляется с созданием текста на достойном уровне, однако ее стиль можно отличить от человеческого.

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