Создатели лучшей программы для выпуска поддельных новостей не осмелились применить ее по назначению

”Из-за нашей обеспокоенности по поводу вредоносных последствий этой технологии, мы не опубликуем обученную модель. В качестве эксперимента по ответственному раскрытию информации мы вместо этого выпускаем модель, чьи возможности ограничены” — заявили в OpenAI.

Выпущенная ранее версия этой же программы имела гораздо меньше параметров. Из-за этого ее сложно было назвать полноценной, особенно на фоне того, что компания создала в итоге. Популярное издание The Next Web рассказало, что даже демонстрационная версия программы справляется с созданием текста на достойном уровне, однако ее стиль можно отличить от человеческого.