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Создатели "Матрицы 4" превратят Нео в женщину
Сейчас они в поисках актрисы на эту роль
В сети появилась информация о том, что создатели грядущей “Матрицы 4” заняты поиском актрисы на роль Нео. На данный момент, согласно слухам, ведутся переговоры с Джессикой Хенвик.
По данным издания Deadline, начавшем обсуждение планов создателей фильма, Джессика великолепно показала свои навыки во время кастинга. Учитывая, что журналисты этого же издания владеют информацией о том, что режиссер фильма Лана Вачовски находится в поисках актрисы на роль “женской версией Нео”, несложно догадаться, на какую роль пробуется Хенвик.
Напомним, что последние утечки утверждают, что старт производства “Матрицы 4” запланирован на 2020 год. На режиссерском посту находится одна из режиссеров оригинальной трилогии — Лана Вачовски. Также уже сейчас известно, что Киану Ривз уже прочитал сценарий картины и остался от него под впечатлением.
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