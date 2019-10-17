Создатели "Матрицы 4" превратят Нео в женщину

Напомним, что последние утечки утверждают, что старт производства “Матрицы 4” запланирован на 2020 год. На режиссерском посту находится одна из режиссеров оригинальной трилогии — Лана Вачовски. Также уже сейчас известно, что Киану Ривз уже прочитал сценарий картины и остался от него под впечатлением.