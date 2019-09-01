Создатели Миг-35 рассказали, чем он лучше зарубежных аналогов

Генеральный директорhttps://tvzvezda.ru/news/opk/content/2019831643-F94eM.html) АО «Российская самолетостроительная корпорация «МиГ» Илья Тарасенко подвел итоги участия компании в vеждународном авиакосмическом салоне МАКС-2019.

Особое внимание он уделил новейшему истребителю МиГ-35. Тарасенко подчеркнул, что в экспортной версии истребителя были собраны все необходимые технологии, благодаря которым его должен ждать успех на международной арене.

Одной из главных «изюминок» нового МиГа стал радар с активной фазированной решеткой. Тарасенко пояснил: «Он позволяет самолету видеть 30 целей одновременно и шесть целей также одновременно поражать. Это может происходить как в воздухе, так и на земле. Также здесь применены новое крыло для данного самолета, новый бортовой комплекс обороны и система All Sky - оптико-локационная станция».

Тарасенко также подчеркнул универсальность систем самолета: «Мы сейчас несем полностью всю номенклатуру российского вооружения - это воздух, земля и море. Так как у самолета открытая архитектура - это летающий компьютер, - мы можем интегрировать как и российское, так и по требованию наших инозаказчиков то оружие, которое у них производится».

А в кабине пилота новые возможности: «Мы в этом самолете применили новую кабину, которая полностью интегрирует все фунцкции этого самолета на единое табло, которое находится у летчика, и, в общем-то, он управляет не только функциями самолета, но воздушным боем и всеми необходимыми моментами».