Создатели Photoshop добавят ИИ от OpenAI в свои редакторы видео и фото

Приложение Adobe Premiere Pro широко используется на телевидении и в кинопроизводстве. В этом году планируется добавить ИИ-функции вроде заполнения сцен объектами, сгенерированными нейросетями и автоматического удаления нежелательных элементов без кропотливой работы монтажера.

Также Adobe анонсирует возможность работы с инструментами от OpenAI, Runway и Pika Labs для создания и обработки видео непосредственно в Premiere Pro.

Это станет ответом на беспокойство инвесторов: распространение ИИ-технологий генерации изображения и видео создает потенциальную угрозу бизнесу Adobe.

OpenAI уже демонстрировал возможности своей модели Sora по генерации реалистичного видео из текста, но сроки релиза не называются. Adobe описывает свою демонстрацию интеграции Sora c Premiere Pro как «эксперимент», не обещая скорого внедрения.