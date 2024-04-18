Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Наука и технологии
Опубликовано 18 апреля 2024, 17:18
1 мин.

Создатели Photoshop добавят ИИ от OpenAI в свои редакторы видео и фото

Как всегда, сроки неизвестны
Компания Adobe анонсировала интеграцию сторонних инструментов искусственного интеллекта в своё популярное ПО для редактирования фото и видео. Среди них – технология Sora от OpenAI.
Создатели Photoshop добавят ИИ от OpenAI в свои редакторы видео и фото
© Ferra.ru

Приложение Adobe Premiere Pro широко используется на телевидении и в кинопроизводстве. В этом году планируется добавить ИИ-функции вроде заполнения сцен объектами, сгенерированными нейросетями и автоматического удаления нежелательных элементов без кропотливой работы монтажера.

Также Adobe анонсирует возможность работы с инструментами от OpenAI, Runway и Pika Labs для создания и обработки видео непосредственно в Premiere Pro.

Это станет ответом на беспокойство инвесторов: распространение ИИ-технологий генерации изображения и видео создает потенциальную угрозу бизнесу Adobe.

OpenAI уже демонстрировал возможности своей модели Sora по генерации реалистичного видео из текста, но сроки релиза не называются. Adobe описывает свою демонстрацию интеграции Sora c Premiere Pro как «эксперимент», не обещая скорого внедрения.

Источник:Reuters
Автор:Булат Кармак
Теги:
#ADOBE
,
#ChatGPT
,
#Искусственный интеллект