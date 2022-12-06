Создатели Photoshop начнут продавать картинки, созданные при помощи искусственного интеллекта

Создатели Photoshop начнут продавать картинки, созданные при помощи искусственного интеллектаПрофессия художников плавно умирает?
Adobe объявила о старте продаж изображений, созданных с помощью искусственного интеллекта, на сервисе стоковых фото Adobe Stock. Наибольшую известность компания получила за счёт создания таких редакторов, как Photoshop и Premiere Pro.
Фото: Adobe
Сообщается, что на сегодняшний день в Stock от Adobe опубликовано более 320 млн «творческих активов». И вот, проведя глубокое изучение вопроса правильности использования картинок, созданных ИИ, компания всё же решила дать шанс таким работам.
Генеративный ИИ — это большой шаг вперёд для творцов, использующих невероятные возможности машинного обучения для более быстрого создания идей путём создания изображений при помощи слов, набросков и жестов.
Напомним, что ранее, в рамках конференции Adobe MAX, компания объявила о собственных экспериментах с генеративным ИИ в рамках инициативы Content Authenticity Initiative.