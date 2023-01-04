Создатели Photoshop выпустили ИИ для улучшения домашних аудиозаписей голоса до уровня студийных

Инструмент способен удалять посторонние шумы, используя для этого технологии машинного обучения. Сервис доступен для всех, кто хочет улучшить качество своих подкастов, видео и других записей.

Представители Adobe заявляют, что их проект может сделать так, что записи, сделанные с помощью обычного микрофона, будут звучать как те, что записываются в профессиональных студиях.

Отметим, что хоть Enhance Speech и бесплатен, он всё же требует наличия учётной записи Adobe. Пользователи могут загружать файлы в форматах MP3 и WAV продолжительностью до 1 часа и размером до 1 Гб.

Для того, чтобы проверить его в «бою», достаточно перейти по ссылке.