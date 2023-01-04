Создатели Photoshop выпустили ИИ для улучшения домашних аудиозаписей голоса до уровня студийных

Создатели Photoshop выпустили ИИ для улучшения домашних аудиозаписей голоса до уровня студийныхПолучается и вправду впечатляюще
Adobe запустила Enhance Speech — бесплатную нейросеть, для улучшения качества звучания речевых записей.
Фото: Adobe
Инструмент способен удалять посторонние шумы, используя для этого технологии машинного обучения. Сервис доступен для всех, кто хочет улучшить качество своих подкастов, видео и других записей.
Представители Adobe заявляют, что их проект может сделать так, что записи, сделанные с помощью обычного микрофона, будут звучать как те, что записываются в профессиональных студиях.
Отметим, что хоть Enhance Speech и бесплатен, он всё же требует наличия учётной записи Adobe. Пользователи могут загружать файлы в форматах MP3 и WAV продолжительностью до 1 часа и размером до 1 Гб.
Для того, чтобы проверить его в «бою», достаточно перейти по ссылке.