Создатели подлодки будущего «Арктур» раскрыли секрет её незаметности

Генеральный директор Центрального конструкторского бюро морской техники «Рубин» Игорь Вильнит подчеркнул, что форма новинки способствует снижению отражённого гидроакустического сигнала.

При этом новое активное покрытие не только поглощает сигнал гидролокатора, но и гасит его. Он также отметил, что в последние 20 лет стало сложнее обеспечивать скрытность из-за развития технологий и космических систем.

В связи с этим специалисты вынуждены ещё активнее работать со вторичным акустическим полем и другими физическими полями.

Концепция «Арктура» ориентирована на будущее, предусматривая возможность использования различных видов оружия и решение задач стратегического сдерживания и ударов по целям на наземе и в море.

Лодка будет оборудована подводными беспилотниками для более раннего обнаружения противника.