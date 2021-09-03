Создатели президентского лимузина Aurus и Sukhoi Superjet совместно выпустят люксовый российский самолёт

Об этом сообщил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. Он подчеркнул, что это промышленная коллаборация компании «Сухой» и российского бренда люксовых автомобилей Aurus, в силу его премиальности, развития и узнаваемости. Коллаборация касается стиля будущих самолётов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100).

Мантуров провёл параллель между этим событием и коллаборацией Aurus с «Вертолётами России». В 2019 году, произведенные компанией вертолёты Ansat, получили этот премиальный стиль и другой, более комфортный, салон. «Что касается вообще использования бренда Aurus, я думаю, что по мере его развития и узнаваемости, поскольку он премиальный сегмент, то вот мы начали коллаборацию первую, например, с «Вертолётами России». Это было продемонстрировано ещё в 2019 году: модификация вертолёта «Ансат» есть в варианте Aurus. Я думаю, что не за горами решение SSJ100 в коллаборации с Aurus», – подчеркнул министр.