Создатели российского дрона «Добрыня-2» поделились новыми подробностями об устройстве

Создатели российского дрона «Добрыня-2» поделились новыми подробностями об устройствеА также планами его производства
Концерн ВКО «Алмаз-Антей» готовится к масштабному производству беспилотных летательных аппаратов «Добрыня-2». По словам генерального директора «Обуховского завода» Михаила Подвязникова, планируется выпускать до 2-3 тыс дронов ежемесячно.
Стоит отметить, что на данный момент уже сделано и отправлено в воинские части для испытаний более тысячи таких аппаратов.
Благодаря установке, «Добрыня-2» станет отличным помощником для ведения разведки на месте действий. К середине лета, к 1 июля, завод планирует наладить производство и сборку этих беспилотников согласно специальной документации.
Егор Щербаков, руководитель направления по тематике БПЛА «Обуховского завода», подчеркнул, что программное обеспечение «Добрыни-2» было обновлено, благодаря чему управление аппаратами стало ещё более приятным и стабильным.
К тому же, дроны стали тише, что облегчает их использование в различных операциях. Ожидается, что производимые беспилотники смогут развивать скорость до 120 км/ч.