Создатели российского дрона «Добрыня-2» поделились новыми подробностями об устройстве

Стоит отметить, что на данный момент уже сделано и отправлено в воинские части для испытаний более тысячи таких аппаратов.

Благодаря установке, «Добрыня-2» станет отличным помощником для ведения разведки на месте действий. К середине лета, к 1 июля, завод планирует наладить производство и сборку этих беспилотников согласно специальной документации.

Егор Щербаков, руководитель направления по тематике БПЛА «Обуховского завода», подчеркнул, что программное обеспечение «Добрыни-2» было обновлено, благодаря чему управление аппаратами стало ещё более приятным и стабильным.

К тому же, дроны стали тише, что облегчает их использование в различных операциях. Ожидается, что производимые беспилотники смогут развивать скорость до 120 км/ч.