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Создатели сериала «Южный парк» купили ресторан из своего мультфильма

И хотят его улучшить
Как сообщили в своём Facebook создатели мультсериала «Южный парк» Трей Паркер и Мэтт Стоун, они приобрели ресторан, который был показан в одной из серий.
Создатели сериала «Южный парк» купили ресторан из своего мультфильма

Отмечается, что это ресторан Casa Bonita, который был излюбленным местом одного из персонажей Эрика Картмана. Как оказалось, заведение на самом деле существует, но в реальном мире хозяева обанкротились. И чтобы спасти ресторан, Трей Паркер и Мэтт Стоун поспешили его приобрести, при этом сумма сделки не оглашается.

Создатели сериала также отметили, что понимают важность приобретения, и что заведение необходимо улучшать, исходя из того потенциала, который можно развить.