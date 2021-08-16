Создатели сериала «Южный парк» купили ресторан из своего мультфильма

Отмечается, что это ресторан Casa Bonita, который был излюбленным местом одного из персонажей Эрика Картмана. Как оказалось, заведение на самом деле существует, но в реальном мире хозяева обанкротились. И чтобы спасти ресторан, Трей Паркер и Мэтт Стоун поспешили его приобрести, при этом сумма сделки не оглашается.

Создатели сериала также отметили, что понимают важность приобретения, и что заведение необходимо улучшать, исходя из того потенциала, который можно развить.