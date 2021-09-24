Создатели «Спутник V» посоветовали не ждать скорого признания вакцины за рубежом

По словам специалиста, это обусловлено конкуренцией – именно эти соображения, по мнению Гинцбурга, лежат в основе решений об отказе регистрации «Спутник V» в большинстве стран Евросоюза. Он отметил, что проблема заключается в дивидендах, которые достанутся основному поставщику препаратов от COVID-19. «Основная сложность признания вакцины "Спутник V" в мире состоит в том, что оборот этого вакцинного препарата, лекарственного препарата превосходит, наверное, в настоящее время или равен обороту всех других лекарственных препаратов на планете Земля, по понятным причинам. И основная сложность состоит в том, кому достанутся те дивиденды от использования нескольких вакцинных препаратов, которые сейчас применяются», – отметил Гинцбург.

От также подчеркнул, что возглавляемый им Институт им. Гамалеи не участвует в переговорах по вакцине, этим занимаются Минздрав и Фонд прямых инвестиций.

Как отмечает источник, Еврокомиссия отказывается признавать российскую вакцину «Спутник V» и выдавать привившимся ей людям европейские цифровые сертификаты вакцинации. Но, несмотря на это, «Спутник V» зарегистрирован в 69 странах с общей численностью населения 3,7 млрд человек.

Напомним, в основе вакцины «Спутник V» использован аденовирусный вектор со встроенным в него фрагментом генетического материала SARS-CoV-2, кодирующий информацию о структуре S-белка шипа вируса. Сам фрагмент генетического материала безопасен для человека, но при этом способен обеспечить формирование устойчивого антительного и клеточного иммунного ответа к вирусу.