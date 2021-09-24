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Создатели «Спутник V» посоветовали не ждать скорого признания вакцины за рубежом

Всё дело в деньгах
Александр Гинцбург, один из разработчиков вакцины «Спутник V», применяемой против ковида, рассказал, что признания вакцины за рубежом придётся ждать ещё долго.
Создатели «Спутник V» посоветовали не ждать скорого признания вакцины за рубежом

По словам специалиста, это обусловлено конкуренцией – именно эти соображения, по мнению Гинцбурга, лежат в основе решений об отказе регистрации «Спутник V» в большинстве стран Евросоюза. Он отметил, что проблема заключается в дивидендах, которые достанутся основному поставщику препаратов от COVID-19. «Основная сложность признания вакцины "Спутник V" в мире состоит в том, что оборот этого вакцинного препарата, лекарственного препарата превосходит, наверное, в настоящее время или равен обороту всех других лекарственных препаратов на планете Земля, по понятным причинам. И основная сложность состоит в том, кому достанутся те дивиденды от использования нескольких вакцинных препаратов, которые сейчас применяются», – отметил Гинцбург.

От также подчеркнул, что возглавляемый им Институт им. Гамалеи не участвует в переговорах по вакцине, этим занимаются Минздрав и Фонд прямых инвестиций.

Как отмечает источник, Еврокомиссия отказывается признавать российскую вакцину «Спутник V» и выдавать привившимся ей людям европейские цифровые сертификаты вакцинации. Но, несмотря на это, «Спутник V» зарегистрирован в 69 странах с общей численностью населения 3,7 млрд человек.

Напомним, в основе вакцины «Спутник V» использован аденовирусный вектор со встроенным в него фрагментом генетического материала SARS-CoV-2, кодирующий информацию о структуре S-белка шипа вируса. Сам фрагмент генетического материала безопасен для человека, но при этом способен обеспечить формирование устойчивого антительного и клеточного иммунного ответа к вирусу.