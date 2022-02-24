Создатели Су-57 готовят к выпуску грузовой беспилотник "Атлас"

Длина самолёта — более 7 метров, размах крыла — более 11 метров. Силовая установка, которую получил опытный образец "Атласа", — бензиновый двигатель и электродвигатели вертикального взлёта. Скорость самолёта — 250 км/ч, грузоподъёмность — 200 кг, объём багажника — 2 кубометра.

«За счёт восьми взлётных винтов самолёт поднимается до нужной высоты. В это время у него включается толкающий винт, с помощью которого он разгоняется и переходит в горизонтальный полёт как самолёт», — сообщил руководитель проекта Евгений Рубцов.