Создатели TikTok представили «самый реалистичный» генератор видео из фото

Опубликовано 07 февраля 2025, 07:481 мин.
Создатели TikTok представили «самый реалистичный» генератор видео из фотоВыглядит пугающе
ByteDance представила OmniHuman-1 — новую ИИ-систему, создающую видео на основе одной фотографии и аудиофайла.
В отличие от большинства дипфейков, она реалистично анимирует не только лицо, но и движения тела.
OmniHuman-1 обучена на 19 000 часов видео и может менять пропорции тела, формат кадра и даже редактировать уже снятые ролики. В опубликованных примерах — «выступление» Тейлор Свифт и TED Talk, которого никогда не было.
Но у технологии есть и минусы: плохие исходные фото ухудшают результат, а сложные позы всё ещё вызывают ошибки.
Эксперты предупреждают, что такие дипфейки могут использоваться в политике и мошенничестве.
В 2023 году ИИ-аферисты заработали более $12 млрд и эта сумма продолжает расти. Некоторые штаты США уже приняли законы против дипфейков, но с каждым годом их выявлять всё сложнее.