Создатели TikTok представили «самый реалистичный» генератор видео из фото

В отличие от большинства дипфейков, она реалистично анимирует не только лицо, но и движения тела.

OmniHuman-1 обучена на 19 000 часов видео и может менять пропорции тела, формат кадра и даже редактировать уже снятые ролики. В опубликованных примерах — «выступление» Тейлор Свифт и TED Talk, которого никогда не было.

Но у технологии есть и минусы: плохие исходные фото ухудшают результат, а сложные позы всё ещё вызывают ошибки.

Эксперты предупреждают, что такие дипфейки могут использоваться в политике и мошенничестве.

В 2023 году ИИ-аферисты заработали более $12 млрд и эта сумма продолжает расти. Некоторые штаты США уже приняли законы против дипфейков, но с каждым годом их выявлять всё сложнее.