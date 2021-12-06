Создатели вакцины "Спутник V" рассказали, когда кончится пандемия коронавируса

По его словам, несмотря на то, что об омикрон-штамме все знают уже достаточно долго, в мире еще не зафиксировано ни одного случая смерти пациентов, инфицированных этим вариантом. В ближайшее время должно появиться больше информации об этом штамме коронавируса.