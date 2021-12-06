Создатели вакцины "Спутник V" рассказали, когда кончится пандемия коронавируса

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Создатели вакцины "Спутник V" рассказали, когда кончится пандемия коронавирусаВсе зависит от поведения людей и вируса
Анатолий Альтштейн, вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи заявил, что пандемия COVID-19 может закончиться в 2022 году, если омикрон-штамм окажется менее заразным, чем дельта, и люди будут активнее прививаться.
Мы победим эту эпидемию, если будем нормально носить маски, дистанцироваться и прививаться. Если мы сумеем подойти вот так, то можем в 2022 году пандемию закрыть. Если мы будем привиты, то омикрон далеко не зайдет
Анатолий Альтштейн
главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи
По его словам, несмотря на то, что об омикрон-штамме все знают уже достаточно долго, в мире еще не зафиксировано ни одного случая смерти пациентов, инфицированных этим вариантом. В ближайшее время должно появиться больше информации об этом штамме коронавируса.
Источник: Ура.ру