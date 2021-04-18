World of Tanks создали фильм о Юрии Гагарине

Фильм был опубликован на официальном YouTube-канале World of Tanks. В нем можно увидеть кадры документальной съемки, которые были запечатлены 12 апреля 1961 года. Помимо прочего в ролике можно услышать Юрия Алексеевича Гагарина, а именно его произнесенную непосредственно перед полетом речь.

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