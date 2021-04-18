Наука и технологии
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World of Tanks создали фильм о Юрии Гагарине
А также запустили событие "К звездам" с подарками и бонусами
Создатели World of Tanks - Wargaming - выпустили посвященный Юрию Гагарину короткометражный фильм. Данную работу они представили в честь того, что в 2021 году со дня запуска первого человека в космическое пространство прошло 60 лет.
Фильм был опубликован на официальном YouTube-канале World of Tanks. В нем можно увидеть кадры документальной съемки, которые были запечатлены 12 апреля 1961 года. Помимо прочего в ролике можно услышать Юрия Алексеевича Гагарина, а именно его произнесенную непосредственно перед полетом речь.
В рамках этой даты Wargaming также предусмотрел подарки и для игроков. В частности, вплоть до 21 апреля пользователи могут принять участие в событии “К звездам!”, в котором можно получить различные бонусы и подарки.