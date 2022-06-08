Создателя Kinect и HoloLens обвинили в домогательствах и уволили из Microsoft

Речь идёт о Алексе Кипмане, который также известен как один из создателей революционного контроллера Kinect для Xbox 360. Сообщается, что топ-менеджер покинет Microsoft в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах и неподобающем поведении на рабочем месте.

На момент написания материала, в самой компании не стали комментировать материал Business Insider. При этом издание пишет, что за Кипманом числятся случай, когда он включил девушкам-коллегам VR-видео порнографического содержания.

Известно, что на данный момент Алекс продолжает работать в Microsoft. Но через два месяца он покинет корпорацию, а подразделение HoloLens ждёт реструктуризация.