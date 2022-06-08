Создателя Kinect и HoloLens обвинили в домогательствах и уволили из Microsoft

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Создателя Kinect и HoloLens обвинили в домогательствах и уволили из MicrosoftОкончательно он покинет компанию в ближайшие месяцы
В Сети появилась достаточно неприятная информация. Business Insider, ссылаясь на вице-президента Microsoft Скотта Гатри, пишет об увольнении ведущего разработчика MR-шлема HoloLens из компании.
Речь идёт о Алексе Кипмане, который также известен как один из создателей революционного контроллера Kinect для Xbox 360. Сообщается, что топ-менеджер покинет Microsoft в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах и неподобающем поведении на рабочем месте.
На момент написания материала, в самой компании не стали комментировать материал Business Insider. При этом издание пишет, что за Кипманом числятся случай, когда он включил девушкам-коллегам VR-видео порнографического содержания.
Известно, что на данный момент Алекс продолжает работать в Microsoft. Но через два месяца он покинет корпорацию, а подразделение HoloLens ждёт реструктуризация.