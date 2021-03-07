Создателя популярного антивируса могут посадить на пожизненное за мошенничество с криптовалютой

Министерство юстиции США обвиняет 75-летнего Макафи в том, что он эксплуатировал свою страницу в Twitter, на которой более млн подписчиков, для обмана и зарабатывания млн долларов. Следствие полагает, что Макафи скупал различные криптовалюты, а впоследствии призывал своих подписчиков приобретать альткоины для роста их стоимости. Это позволяло создателю антивируса и его сообщникам продавать криптовалюту по завышенным ценам.

Сообщается, что таким образом Макафи и его сообщники могли заработать более 2 млн долларов. Всего Макафи и его телохранителю предъявили 7 пунктов обвинений, по каждому из которых предусмотрено от 5 до 20 лет тюрьмы. В то же время, согласно данным источников, ему могут дать пожизненное.