Создателя популярной криптовалюты обвинили в основании финансовой пирамиды

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Создателя популярной криптовалюты обвинили в основании финансовой пирамидыДелом занялась прокуратура Южной Кореи
Прокуратура Южной Кореи начала проверку криптовалютного проекта Terra на признаки финансовой пирамиды.
На основателя сети Terraform Labs До Квона и соучредителя Дэниела Шина, создавших популярный стейблкоин TerraUSD, группа инвесторов подала иск в связи с крахом проекта Terra. Их обвинили в мошенничестве, потому что, по мнению обвинителей, Квон развивал пирамиду, продвигая неустойчиво стабильную доходность UST.
Представитель интересов инвесторов рассказал, что протокол Anchor можно считать схемой Понци из-за неустойчивости. Протокол постоянно требует притока новых инвесторов, чтобы позволять старым обогащаться.
И если данные подтвердятся, на основателей проекта заведут уголовное дело.