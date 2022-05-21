Создателя популярной криптовалюты обвинили в основании финансовой пирамиды

На основателя сети Terraform Labs До Квона и соучредителя Дэниела Шина, создавших популярный стейблкоин TerraUSD, группа инвесторов подала иск в связи с крахом проекта Terra. Их обвинили в мошенничестве, потому что, по мнению обвинителей, Квон развивал пирамиду, продвигая неустойчиво стабильную доходность UST.

Представитель интересов инвесторов рассказал, что протокол Anchor можно считать схемой Понци из-за неустойчивости. Протокол постоянно требует притока новых инвесторов, чтобы позволять старым обогащаться.

И если данные подтвердятся, на основателей проекта заведут уголовное дело.