Создателям видео в аналоге TikTok от YouTube заплатят 100 миллионов долларов

Отмечается, что точная сумма, которую смогут заработать видеомейкеры еще может измениться. По словам представителей YouTube, компания будет каждый месяц обращаться к авторам в поисках людей с наибольшей вовлеченностью. Так, тысячи создателей роликов в YouTube Shorts смогут получать оплату каждый месяц. В то же время, в YouTube добавили, что пользователь, рассчитывающий на выплату, должен публиковать оригинальный контент и соблюдать правила сообщества.

Напомним, что аналог TikTok от YouTube был запущен еще в марте. Короткие ролики в YouTube Shorts можно просмотреть в мобильном приложении, и равно как и в TikTok, смахивать их можно вверх в бесконечной ленте.