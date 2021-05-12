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Создателям видео в аналоге TikTok от YouTube заплатят 100 миллионов долларов
Речь о YouTube Shorts
Издание The Verge опубликовало материал, в котором сообщается о том, что создателям видео в аналоге TikTok от YouTube — сервисе YouTube Shorts — заплатят 100 миллионов долларов. Сделано это будет для того, чтобы привлечь авторов к своему сервису.
Отмечается, что точная сумма, которую смогут заработать видеомейкеры еще может измениться. По словам представителей YouTube, компания будет каждый месяц обращаться к авторам в поисках людей с наибольшей вовлеченностью. Так, тысячи создателей роликов в YouTube Shorts смогут получать оплату каждый месяц. В то же время, в YouTube добавили, что пользователь, рассчитывающий на выплату, должен публиковать оригинальный контент и соблюдать правила сообщества.
Напомним, что аналог TikTok от YouTube был запущен еще в марте. Короткие ролики в YouTube Shorts можно просмотреть в мобильном приложении, и равно как и в TikTok, смахивать их можно вверх в бесконечной ленте.