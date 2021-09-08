Создаваемый для борьбы с Россией и Китаем американский истребитель столкнулся с проблемой финансирования

По его словам, новейшие военные самолёты должны стать «основной противостояния с Россией и Китаем». Разрабатываются же данные модели истребителей в рамках программы NGAD, пишет Военное Обозрение.

При этом, что интересно, прямо сейчас программа имеет ряд проблем, одной из которых является проблема финансирования. Келли отмечает, что разработка «отнимает большие объёмы финансовых ресурсов». Не облегчает положение и пандемия COVID-19, бушующая по всей планете.

Напомним, что по последним данным, новейшие американские истребители должны прийти на смену целому ряду истребителей 4-го поколения, а также самолётам F-22, принадлежащим 5-у поколению.