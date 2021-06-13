Создающая аэротакси компания сооснователя Google лишилась ключевого инженера

Наука и технологии
Сегодня в 12:25
Создающая аэротакси компания сооснователя Google лишилась ключевого инженераИ всё из-за внутренних разногласий
Американская компания Kitty Hawk, занимающаяся разработкой аэротакси, столкнулась с неприятной ситуацией. Из-за внутренних разногласий, ей пришлось уволить ключевого инженера Дэймона Вандера Линда.
Увольнение произошло ещё в мае, но об этом стало известно только сейчас, пишет Engadget. Сообщается, что один из важнейших сотрудников стартапа долгое время «боролся» с сооснователем Google Ларри Пейджем и CEO компании Себастьяном Труном.
Предметом спора стало видение будущего компании. Пейдж с главой Kitty Hawk желали построить увеличенную версию аэротакси Heaviside, способную автономно перевозить до двух пассажиров с дистанционным пилотом в качестве резервного. Вандел Линд, в свою очередь, считал эту затею слишком рискованной.
Отметим, что изначально стартап хотел запустить свои наработки в массовое пользование ещё в 2020 году. Возможно, решение проблемы с противоречиями внутри компании наконец-то сдвинут дело с мёртвой точки.