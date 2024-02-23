Space Dots создала миниатюрную лабораторию для тестирования материалов в космосе

Это устройство, собравшее около $ 1.5 миллиона в прошлом лете, использует миниатюрный испытатель на растяжение, который прошел стадию концепции на уровне Technology Readiness Level 3 от Европейского космического агентства.

Материал, используемый в технологии, является коммерческой тайной, но Barnacle Dot может тестировать прочность и другие свойства материалов в условиях космоса. Устройство создает измеряемую силу без движущихся частей для разрушения образцов материалов в орбите, а затем передает данные о напряжении и деформации обратно заказчику.

Благодаря небольшим размерам, устройство может использоваться с коммерческими спутниками и научными миссиями, а также быть совместимым с платформами для возвращения образцов на Землю для дальнейших исследований.