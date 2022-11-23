SpaceX подала в суд на украинский «Старлинк» — у компании попытаются отнять имя

По данным журналистов, «Старлинк», в отличие от Starlink, была основана в 2011 году — на три года раньше «тёски» из США. Она также занимается IT-услугами.

При этом основатель украинской компании рассказал, что представители американской корпорации связывались с ним по этому поводу ещё до специальной военной операции. И уже тогда он решил бороться до конца за название.

Напомним, что ранее Маск заявил о том, что не может бесконечно финансировать работу Starlink на Украине. Правда, позднее он всё же смягчил гнев на милость и согласился продолжить оплачивать работу системы связи, несмотря на финансовые потери.