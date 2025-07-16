SpaceX запустит интернет Starlink во Вьетнаме в конце 2025 года

В настоящее время SpaceX проходит процедуру регистрации в стране и сотрудничает с Министерством финансов Вьетнама для создания местного подразделения, полностью принадлежащего компании. После завершения юридических формальностей власти намерены выдать разрешение на пилотный запуск сервиса, использующего спутники на низкой орбите.

Еще в марте правительство Вьетнама заявило о готовности разрешить работу Starlink в тестовом формате без ограничений по иностранной собственности. Согласно планам, пробный период продлится до конца 2030 года.

Ранее стало известно, что SpaceX готовит наземную станцию во Вьетнаме для поддержки работы спутников и рассматривает возможность строительства дополнительных объектов. По данным источников, речь идет о расширении инфраструктуры в регионе, чтобы обеспечить стабильный доступ к спутниковому интернету.