Наука и технологии
Опубликовано 16 июля 2025, 05:15
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SpaceX запустит интернет Starlink во Вьетнаме в конце 2025 года

Услуги будут работать в тестовом режиме до 2030 года
Компания SpaceX планирует начать предоставление спутникового интернета Starlink во Вьетнаме с четвертого квартала 2025 года. Об этом сообщают вьетнамские государственные СМИ со ссылкой на представителей министерства.
SpaceX запустит интернет Starlink во Вьетнаме в конце 2025 года

© Ferra.ru

В настоящее время SpaceX проходит процедуру регистрации в стране и сотрудничает с Министерством финансов Вьетнама для создания местного подразделения, полностью принадлежащего компании. После завершения юридических формальностей власти намерены выдать разрешение на пилотный запуск сервиса, использующего спутники на низкой орбите.

Еще в марте правительство Вьетнама заявило о готовности разрешить работу Starlink в тестовом формате без ограничений по иностранной собственности. Согласно планам, пробный период продлится до конца 2030 года.

Ранее стало известно, что SpaceX готовит наземную станцию во Вьетнаме для поддержки работы спутников и рассматривает возможность строительства дополнительных объектов. По данным источников, речь идет о расширении инфраструктуры в регионе, чтобы обеспечить стабильный доступ к спутниковому интернету.

Источник:Reuters
Автор:Булат Кармак
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