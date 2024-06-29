SpaceX запустит в США турецкий спутник связи

По словам министра, запуск аппарата — очередной шаг в развитии турецкой космической программы по обеспечению спутниковым интернетом 4,5 млрд человек по всему миру. За счёт спутника Türksat 6A повысится эффективность спутниковой группировки над Юго-Восточной Азией, чтобы обеспечить связью порядка 1,5 млрд человек.

«Наш национальный спутник связи Türksat 6A в ночь на 9 июля отправится в космос из Флориды на ракете Falcon 9 компании SpaceX», — заявил Уралоглу.