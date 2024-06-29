SpaceX запустит в США турецкий спутник связи

Опубликовано 29 июня 2024, 21:45
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SpaceX запустит в США турецкий спутник связиДля усиления спутниковой группировки
Министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдюлькадир Уралоглу сообщил о запуске нового спутника связи Türksat 6A. Аппарат будет запущен 9 июля с территории США на ракете Falcon 9 компании SpaceX.
По словам министра, запуск аппарата — очередной шаг в развитии турецкой космической программы по обеспечению спутниковым интернетом 4,5 млрд человек по всему миру. За счёт спутника Türksat 6A повысится эффективность спутниковой группировки над Юго-Восточной Азией, чтобы обеспечить связью порядка 1,5 млрд человек.
«Наш национальный спутник связи Türksat 6A в ночь на 9 июля отправится в космос из Флориды на ракете Falcon 9 компании SpaceX», — заявил Уралоглу.