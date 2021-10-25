Наука и технологии
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Спасение человечества от голода в будущем нашли в насекомых

Об этом сообщили в ООН
Специалисты Продовольственной сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) установили, что проблема голода в будущем может решиться благодаря правильным насекомым.
Спасение человечества от голода в будущем нашли в насекомых

Согласно данным источников, около двух млрд человек во всем мире имеют в рационе насекомых. Данный продукт способен обеспечить питание населения. Причем сам рацион при этом будет иметь необходимое количество белков, жиров и полезных минералов.

Представители ООН подсчитали, что уже к 2050 году население Земли достигнет отметки 9,8 млрд человек.

Одним из многих способов решения проблемы продовольственной и кормовой безопасности является разведение насекомых”, — считают представители ФАО.

Отмечается, что на данный момент съедобными на планете были признаны 1,9 тыс. насекомых. Этот продукт имеет в своем составе витамин В12, железо, цинк, а также жирные кислоты омега-3 и омега-6.

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Источник: ФАН