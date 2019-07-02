Спасибо от Сбербанка стало можно потратить на онлайн-игры

Программа лояльности «Спасибо от Сбербанка» расширила возможности использования бонусов для любителей онлайн-игр. В конце июня запустились акции с игровыми порталами 101XP.com и My.Games.

Теперь участники программы могут обменивать от 250 бонусов «Спасибо» на купоны с игровой валютой портала 101XP.com номиналом до 1000 валютных единиц. А также от 150 бонусов «Спасибо» на аргенты различного номинала в онлайн-игре Skyforge на My.Games Помимо этого, за бонусы можно получить электронное издание игры Playerunknown's Battlegrounds или коллекционное издание игры «Шаг в неизвестность» на My.Games.

Бонусы на игровую валюту обменивают на сайте «Онлайн Маркет» и в мобильном приложении бонусной программы. Узнать подробности об акции можно по данной ссылке.