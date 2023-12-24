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Наука и технологии
08:37, 24 декабря 2023
1 мин.

Спецэпизод «Звездных войн» 1978 года улучшили до 5K и 60 кадров в секунду

YouTube-историк сыграл на вашей ностальгии

В качестве неожиданного праздничного угощения любитель ретро с YouTube выложил отреставрированную и увеличенную версию «печально известного» Star Wars Holiday Special в разрешении 5K.

Праздничный спецвыпуск, известный своим причудливым шармом, получил новую жизнь благодаря передовым технологиям. Используя первоклассные инструменты апскейлинга, умелец превратил классику в визуальное зрелище с разрешением, не уступающим современным стандартам. Несмотря на то что в соответствии с политикой YouTube в области авторского права пришлось заменить некоторые песни и пропустить некоторые сегменты, суть выпуска осталась нетронутой.

Независимо от того, являетесь ли вы поклонником «Звездных войн» или случайным зрителем, этот фильм станет обязательным к просмотру во время праздников.

Да пребудет с вами сила.

Источник:YouTube
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Звездные Войны
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#фильм
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