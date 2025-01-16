Специалист опроверг утверждения, что китайский луноход прошёл 1613 метров по Луне

По словам учёного, движение Yutu-2 прекратилось ещё в марте 2024 года года. Об этом же свидетельствуют снимки орбитального аппарата NASA Reconnaissance Orbiter (LRO).

Сток отметил, что до февраля 2023 года скорость китайского лунохода составляла 7-8 метров за каждый проход и порядка 40 метров за лунный день. Но после этого скорость ровера резко снизилась до 3-4 метров, а за лунный день аппарат стал проходить не более 8 или 10 метров.

К октябрю того же года скорость Yutu-2 упала до 2 и даже всего 1 метра. В марте 2024 года аппарат остановился. И это неудивительно, так как на Луне аппараты испытывают весьма суровые температурные перепады и мощное радиационное воздействие, также подвергаясь разрушению из-за лунной пыли.