Специалист опроверг утверждения, что китайский луноход прошёл 1613 метров по Луне

Опубликовано 16 января 2025, 21:001 мин.
Специалист опроверг утверждения, что китайский луноход прошёл 1613 метров по ЛунеНа Луне аппараты подвергаются серьёзному воздействию
Почётный профессор Института исследования Земли и космоса Университета Западного Онтарио Фил Сток опроверг заявления китайских СМИ о ровере Yutu-2, якобы проехавшем по поверхности Луны 1613 метров в сентябре 2024 года.
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По словам учёного, движение Yutu-2 прекратилось ещё в марте 2024 года года. Об этом же свидетельствуют снимки орбитального аппарата NASA Reconnaissance Orbiter (LRO).
Сток отметил, что до февраля 2023 года скорость китайского лунохода составляла 7-8 метров за каждый проход и порядка 40 метров за лунный день. Но после этого скорость ровера резко снизилась до 3-4 метров, а за лунный день аппарат стал проходить не более 8 или 10 метров.
К октябрю того же года скорость Yutu-2 упала до 2 и даже всего 1 метра. В марте 2024 года аппарат остановился. И это неудивительно, так как на Луне аппараты испытывают весьма суровые температурные перепады и мощное радиационное воздействие, также подвергаясь разрушению из-за лунной пыли.