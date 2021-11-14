Специалист по изучению человеческого мозга рассказал, как стать оптимистом

Мнение Ньюберга основано на опыте исследований мозга и изучения принципов его работы. По словам специалиста, необходимо уметь фокусироваться на позитивных словах. Это не абстрактный «внутренний голос», а конкретная практика, аутотренинг, способствующий активизации лобных долей, которые связаны с моторной корой, отвечающей за действия человека.

Но просто сосредоточенности на позитиве недостаточно, тем более, радоваться всему без причины — опасно для психики. Чтобы действительно стать оптимистом, необходимо изменить модель мышления — перейти от мышления о последствиях к мышлению о ценностях.

Это умение видеть во всём перспективу, обыгрывать проблемные ситуации и находить неочевидные решения. Такое мышление не даётся сразу, порой необходимо приложить немалые усилия, чтобы добиться результата.

«Держа в уме позитивные и оптимистичные слова, вы стимулируете активность лобных долей. Эта область включает в себя особые языковые центры, которые напрямую связаны с моторной корой, отвечающей за ваши действия. Как показали наши исследования, чем дольше вы будете сосредоточены на позитивных словах, тем сильнее вы начнёте влиять на другие области мозга», — подчеркивают Эндрю Ньюберг и Марк Уолдман.