Специалист по лечебным растениям рассказал о пользе и вреде хрена для организма

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Так, по словам фитотерапевта, это растение богато фитонцидами, которые, в свою очередь, способны уничтожать многие болезнетворные микроорганизмы.

“Хрен действует как бактерицидное средство по типу чеснока. Дело в том, что в хрене содержатся эфирные масла — фитонциды, которые губительны для многих бактерий”, – поделился Юровский.

Помимо прочего он отметил, что хрен имеет противовирусный эффект, за счет чего может быть полезен для лечения инфекционных болезней печени. По словам специалиста, травники традиционно пользуются хреном при наличии болезней печени и вирусном гепатите.

В то же время, некоторым людям стоит или вовсе отказаться от хрена, или же проконсультироваться со специалистом перед его употреблением. Речь о пациентах с болезнями поджелудочной железы и желудка. Кроме того, вредным это растение может оказаться и для людей с высокой кислотностью.