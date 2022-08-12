Специалист потратил всего 25 долларов на взлом терминала космического интернета Starlink

По словам инженера, на всё про всё у него ушло около 25 долларов или 1500 рублей. С помощью несложных манипуляций он разобрал спутниковую тарелку компании Илона Маска, снял с устройства материнскую плату и уже на её основе напечатал собственную, с подключенным микрокомпьютером.

Воутерс рассказал, что замыкание и перезагрузка терминала позволили ему проникнуть в заблокированные ранее части системы. При этом сам он использовал знания, полученные в результате взлома, исключительно для более точного понимания, как работает устройство Starlink.

Напомним, что ранее в июле появилась информация о готовности SpaceX обслуживать пользователей смартфонов с помощью сети спутников Starlink.