Наука и технологии
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Специалист потратил всего 25 долларов на взлом терминала космического интернета Starlink

Энтузиаст уже сообщил об уязвимости в компанию
Специалист из Бельгии Леннерт Воутерс смог успешно взломать терминал Starlink при помощи подручных инструментов.
Специалист потратил всего 25 долларов на взлом терминала космического интернета Starlink

По словам инженера, на всё про всё у него ушло около 25 долларов или 1500 рублей. С помощью несложных манипуляций он разобрал спутниковую тарелку компании Илона Маска, снял с устройства материнскую плату и уже на её основе напечатал собственную, с подключенным микрокомпьютером.

Воутерс рассказал, что замыкание и перезагрузка терминала позволили ему проникнуть в заблокированные ранее части системы. При этом сам он использовал знания, полученные в результате взлома, исключительно для более точного понимания, как работает устройство Starlink.

Напомним, что ранее в июле появилась информация о готовности SpaceX обслуживать пользователей смартфонов с помощью сети спутников Starlink.

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