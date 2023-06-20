Специалист рассказал о разработке в России печатаемых двигателей

В России работают над созданием отпечатанных на 3D-принтерах по металлу ракетных двигателей, заявил специалист по космическим аппаратам Илья Овчинников.

В настоящее время уже созданы прототипы таких двигателей для космических аппаратов рассказал эксперт. Эта область весьма перспективна, но большинство проектов, которые ведутся в разных странах, «пока сырые», отметил Овчинников.

Ранее стало известно об начале испытаний первых напечатанных на 3D-принтере двигателей в Великобритании. В марте в США прошли неудачные испытания напечатанной сверхлегкой ракеты Terran 1.