Специалист Роспотребнадзора рассказала о признаках спада заболеваемости гриппом

Это говорит не только о пике заболеваемости, но и о её скором спаде. Пшеничная отметила, что грипп типа B обычно активизируется во второй половине эпидемического сезона.

По её словам, сейчас среди вирусов гриппа и ОРВИ преобладает грипп H1N1, или свиной грипп.