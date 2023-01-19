Специалист Роспотребнадзора рассказала о признаках спада заболеваемости гриппом

01:54, 19 января 2023
1 мин.
Специалист Роспотребнадзора рассказала о признаках спада заболеваемости гриппомНачало — активизация гриппа В
Одним из признаков спада заболеваемости гриппом оказалась активизация типа В. Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что в России наблюдается возрастание активности гриппа типа В.
Фото: Mius-media.ru
Это говорит не только о пике заболеваемости, но и о её скором спаде. Пшеничная отметила, что грипп типа B обычно активизируется во второй половине эпидемического сезона.
По её словам, сейчас среди вирусов гриппа и ОРВИ преобладает грипп H1N1, или свиной грипп.
Так что потихонечку в дальнейшем, я думаю, заболеваемость будет идти на спад.
Наталья Пшеничная
Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.