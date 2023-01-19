Наука и технологии
01:54, 19 января 2023
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Специалист Роспотребнадзора рассказала о признаках спада заболеваемости гриппом

Начало — активизация гриппа В

Одним из признаков спада заболеваемости гриппом оказалась активизация типа В. Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что в России наблюдается возрастание активности гриппа типа В.

Специалист Роспотребнадзора рассказала о признаках спада заболеваемости гриппом

Фото: Mius-media.ru

Это говорит не только о пике заболеваемости, но и о её скором спаде. Пшеничная отметила, что грипп типа B обычно активизируется во второй половине эпидемического сезона.

По её словам, сейчас среди вирусов гриппа и ОРВИ преобладает грипп H1N1, или свиной грипп.

Так что потихонечку в дальнейшем, я думаю, заболеваемость будет идти на спад.

Наталья Пшеничная
Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора

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