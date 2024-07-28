Специалисты информационной безопасности опровергли популярный слух о прослушке

Эксперты уверяют, что перегрев телефона не связан с прослушиванием. Ранее депутат Госдумы Антон Немкин выдвинул предположение, что быстрое нагревание гаджета, шумы и эхо во время звонков могут указывать на прослушку устройства. Однако аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин пояснил, что такие проблемы скорее вызваны некачественным устройством, перегрузкой приложений или другими техническими причинами.

В России действует система СОРМ, позволяющая правоохранительным органам и спецслужбам анализировать разговоры и интернет-трафик. Эта система установлена на оборудование операторов связи и популярных онлайн-платформах за счёт их владельцев. Муртазин отметил, что современные методы прослушивания не требуют физических модификаций устройства и не влияют на качество связи.

По словам генерального директора компании Zecurion Алексея Раевского, прослушивание невозможно обнаружить по перегреву телефона или другим внешним признакам. Запись и пересылка звука занимают минимальное количество ресурсов, поэтому определить прослушку по перегреву устройства почти невозможно. Также отметил, что быстрая потеря заряда может быть единственным явным признаком, но для подтверждения прослушивания нужно проводить детальные измерения.