Специалисты института «Роснефти» придумали методику оценки оборудования

Уфимские учёные из научного института «Роснефти» разработали новый способ проверки металлических конструкций, применяемых в нефтяной отрасли. Как сообщается в пресс-службе компании, этот метод поможет улучшить надёжность оборудования, что особенно важно в сфере, где каждая деталь на счету.

Согласно информации от «Роснефти», многие дефекты, такие как трещины и поры, трудно заметить. Поэтому для их выявления используется рентгеновское излучение. Новая методика основана на анализе того, как изменяется интенсивность отражённого рентгеновского света, когда деталь наклоняется. Это позволяет определить размер и распределение дефектов по всей поверхности, а не только в одном месте, как делали раньше.

Недавно методика успешно протестирована на насосно-компрессорных трубах, которые необходимы для транспортировки жидкости и газа. При этом разработка безопасна как для людей, так и для окружающей среды. Специалисты уверены, что благодаря этому подходу можно будет быстро выявлять дефекты, возникающие при производстве, что, в свою очередь, увеличит срок службы металлических конструкций в нефтяной отрасли.