Специалисты Kaspersky адаптировали linux-драйверы

«Лаборатория Касперского» представила новый успех: перенос драйверов с Linux на KasperskyOS — свою защищённую операционную систему. Также, они портировали популярную игру Quake III на KasperskyOS. Это помогло сбросить стереотипы о недостатках микроядерных ОС.

Команда «Лаборатории Касперского» занялась переносом драйверов Linux на KasperskyOS. Оказалось, что для этого нужно было модифицировать всего около 5% кода. Например, драйвер для акселерометра потребовал изменений лишь в 20 строчках кода из 7 тысяч. В случае с драйвером NFC-чипа вообще ничего менять не понадобилось.

Также, компания показала, что можно запустить 3D-игру Quake III на KasperskyOS. Это было сделано, чтобы продемонстрировать производительность системы и поддержку графического ускорителя.

KasperskyOS создана для обеспечения безопасности данных. Она использует микроядерную архитектуру, которая отличается от традиционной монолитной системы. Она предназначена для корпоративных устройств, где безопасность данных — важнейший аспект.

Таким образом, «Лаборатория Касперского» продолжает совершенствовать свои технологии и развивать микроядерные ОС, доказывая, что многие мифы о них — не более, чем мифы.