Специалисты кибербезопасности Wildberries рассказали о фейковых розыгрышах подарков

Команда безопасности Wildberries & Russ зафиксировала всплеск популярности новой мошеннической схемы с фейковыми розыгрышами сертификатов в Telegram. Как сообщили в компании, количество таких случаев за последний месяц выросло почти вдвое. Аферисты используют брендинг известных маркетплейсов, чтобы вызвать доверие, предлагая жертвам перейти по ссылке и получить «подарочный сертификат».

После перехода пользователи сталкиваются с Telegram-ботом, который якобы помогает забрать выигрыш. Для этого нужно выполнить «простые задания» — от регистрации на сомнительных сайтах до оплаты доступа к аналитике. На последующих этапах бот предлагает новые задания, постепенно запрашивая личные данные жертв, включая банковские реквизиты и логины для маркетплейсов. Эти данные затем используются злоумышленниками для кражи средств или доступа к аккаунтам.

Компания напоминает, что такие акции они не проводят, а настоящие сертификаты продаются только на официальном сайте. Руководитель отдела противодействия мошенничеству Иван Воробьёв подчеркнул, что с помощью ИИ-технологий за последнее время удалось предотвратить более 2000 попыток обмана клиентов, сохранив пользователям свыше 10 млн рублей. В компании призывают быть бдительными и не доверять подозрительным предложениям в мессенджерах.