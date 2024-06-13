Специалисты «Мегафона» протестировали функции отечественного смартфона

Лаборатория «МегаФона» провела тестирование российского смартфона «Р-ФОН», который скоро поступит в продажу. В ходе тестов на устройстве с кодовым названием RT001, выпущенном 26 марта 2024 года, были проверены основные функции в сетях мобильной связи, включая звонки, SMS, а также работа с Wi-Fi и Bluetooth. Эксперты анализировали работу операционной системы и способность устройства переключаться между разными типами сетей.

Также проведены пользовательские сценарии для полной оценки смартфона. Результаты тестирования переданы производителю «Р-ФОН», компании «Рутек». В ближайшем будущем планируется проведение дополнительных тестов для дальнейшей проверки устройства перед выходом на рынок. «Р-ФОН» разрабатывается в сотрудничестве АО «НТЦ ИТ РОСА» и АО «Рутек», с производством на заводе в Саранске и работает на операционной системе «РОСА Мобайл».

Центр по тестированию оборудования «МегаФона», основанный в Санкт-Петербурге в 2008 году, занимается проверкой всех устройств, поступающих в розничную сеть компании. Каждый год центр проводит тестирование около 150 различных устройств, гарантируя их соответствие высоким стандартам качества.