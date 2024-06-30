Специалисты МИЭТ разработают ИИ с образом мышления преступника

Московский институт электронной техники (МИЭТ) разрабатывает программу на базе искусственного интеллекта для прогнозирования действий серийных убийц. Эта нейросеть будет анализировать данные о предыдущих преступлениях и создавать прогнозы относительно времени и места будущих преступлений.

Проект находится на этапе разработки технического задания и тестирования отдельных компонентов. После получения финансирования планируется вовлечение Следственного комитета, Верховного суда и других государственных органов, с которыми уже установлены контакты.

Планируется, что программа стартует через два-три года с анализа преступности в Москве и затем может быть внедрена и в других регионах России. Нейросеть будет использовать данные о ранее совершенных преступлениях, чтобы выявлять и анализировать общие черты, а также производить прогнозы о будущих преступлениях.

Искусственный интеллект сможет обнаруживать связи, которые могут оставаться незамеченными для человека. Важным критерием успеха будет точность прогнозов, которая будет зависеть от объёма данных и вычислительных мощностей системы.