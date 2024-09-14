Специалисты «Микрона» создали модуль квантовой связи для смартфонов

Российская компания «Микрон» вместе с QRate, Московским физико-техническим институтом (МФТИ) и АО «Центр исследований и разработок» (ЦИР) представила новый прототип программно-аппаратного комплекса. Это уникальное решение позволяет внедрить технологию квантового распределения ключей в различные пользовательские устройства, обеспечивая надёжную защиту данных как в приложениях, так и в мобильной сети.

По словам представителей «Микрона», комплекс включает квантовую сеть для генерации и передачи криптографических ключей между различными сегментами сети. Эти ключи создают полностью защищённую сеть, соединяющую мобильные устройства пользователей через специальное программное обеспечение.

Новый комплекс, созданный по заказу ЦИР, состоит из алгоритма QRate для распределения ключей, смарт-карты на базе микроконтроллера «Микрона» и приложения для смартфона от МФТИ. Смарт-карта генерирует и распределяет ключи, обеспечивая высокий уровень безопасности связи. Специализированный мессенджер, установленный на смартфоне, использует сквозное шифрование для защиты передаваемых данных.

Доктор физико-математических наук Степан Андреев из МФТИ сообщил, что сертификация комплекса намечена на конец 2025 года. Тем не менее, решение уже готово для тестовой эксплуатации и может быть использовано в коммерческих сценариях для корпоративного сектора.