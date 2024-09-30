Специалисты МИСиС назвали самые пожароопасные аккумуляторы

Исследования специалистов по пожарной безопасности НИТУ МИСИС показали, что литиевые аккумуляторы в портативных устройствах могут быть довольно опасными, если их неправильно эксплуатировать. В одном из экспериментов, когда батарея была повреждена, осколки разлетелись на расстояние до 250 метров, что может представлять серьёзную угрозу для здоровья. Учёные выяснили, что в Москве активно используются 56 различных энергетических систем, и некоторые из них действительно вызывают опасения.

Самыми рискованными считаются батареи с жидким катодом, в состав которых входят такие вещества, как тионилхлорид, марганец, полимонофторид и ванадий. Эти батареи могут встречаться как в одноразовых, так и в перезаряжаемых устройствах. Как отметил заведующий кафедрой цветных металлов и золота НИТУ МИСИС Вадим Тарасов, такие источники тока обладают огромной мощностью, а использование металлического лития вместе с сильными окислителями делает их особенно опасными. Он пояснил, что даже небольшие батарейки могут причинить серьёзные травмы при неправильном обращении.

Взрыв может произойти не только из-за механического повреждения, но и из-за изменения настроек устройства. В некоторых гаджетах настройки могут меняться удалённо, и это добавляет рисков для пользователей. Поэтому эксперты настоятельно рекомендуют внимательно следить за состоянием аккумуляторов и избегать их повреждений, чтобы не подвергать себя опасности.