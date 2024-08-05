Специалисты МИСиС создали новый сплав алюминия

Российские учёные создали уникальный сплав на основе алюминия, который обладает высокой прочностью и стойкостью к коррозии, а также отличными литейными свойствами. Этот материал содержит цинк, магний, медь, цирконий, хром и эрбий. Он предназначен для использования в аэрокосмической и автомобильной промышленности, а также в строительстве, особенно при экстремальных температурах, сообщает пресс-служба НИТУ «МИСиС».

Доцент кафедры металловедения цветных металлов НИТУ «МИСиС» Андрей Поздняков отметил, что объединение различных компонентов позволило создать сплав с идеальным балансом характеристик: устойчивостью к коррозии, лёгкостью в обработке и прочностью. Эти свойства делают новый материал перспективным для широкого применения в разных отраслях промышленности, подчеркнул Поздняков.

Сплав относится к категории «кроссоверных» — сочетание алюминия с другими металлами, что делает его прочным и простым в переработке. Включение редкоземельных металлов, таких как эрбий или иттрий, повысило его стойкость к нагреву и уменьшило риск образования трещин при литье. Испытания показали, что новый сплав выдерживает длительный нагрев до 210 градусов Цельсия, сохраняя при этом стабильность микроструктуры и превосходные механические характеристики. Это значительно расширяет его применение в промышленности, заключили исследователи.