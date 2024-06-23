Специалисты МТС разработали нейросеть для программистов

MTS AI запустила Kodify — ИИ-сервис, который автоматизирует процесс создания компьютерного кода. Он способен генерировать код с нуля по текстовому описанию или предлагать дополнения к уже существующему. Kodify разработан на базе собственной языковой модели Cotype, которая анализирует задачи разработчиков и контекст проекта, не требуя дополнительного обучения. Сервис поддерживает Python и Java, а также может переводить код на другие популярные языки программирования, такие как Go.

На данный момент Kodify способен не только генерировать код, но и проводить его анализ на наличие ошибок, уязвимостей и предлагать варианты оптимизации. Сервис также автоматически составляет документацию по коду, что делает его полезным инструментом для разработчиков различных направлений — от веб-разработки до системного администрирования. Он может работать в формате on-premise, что позволяет компаниям полностью контролировать процесс генерации кода и обучать модель на собственных примерах.

Эксперты отмечают, что подобные технологии, включая GitHub, Copilot и другие LLM, активно внедряются на рынке, но в России потребность в таких решениях только начинает формироваться. Однако некоторые разработчики остаются на стороне зарубежных сервисов, опасаясь потенциальных уязвимостей и ошибок, которые могут возникнуть при использовании ИИ в процессе создания программного кода.