Специалисты NASA взялись за управление марсоходом Curiosity прямо из своих квартир

За передвижение и выполнение различным действий марсоходом отвечает группа из примерно 20 человек. Именно они разрабатывают все команды для марсохода, а также тестируют их на специально созданных для этого моделях. В итоге все члены команды, переведенные на удаленную работу, получили все необходимое для работы из дома оборудование. Но при этом некоторая часть оборудования была заменена на более простые аналоги — вместо продвинутых 3D-очков специалисты используют обычные красно-синие 3D-очки.

”Обычно мы все находились в одной комнате, обмениваясь данными с экранов, изображениями и прочей информацией. Сотрудники общались в небольших группах и друг с другом в единой комнате”, — рассказала руководитель подразделения NASA Curiosity Алисия Оллбау.